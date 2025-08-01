Агент рф готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум. Фото: СБУ

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Агент рф готувала прорив російських ДРГ на Сумщині.

Контррозвідка СБУ затримала агента ГРУ Міноборони росії, яка готувала прорив диверсійно-розвідувальних груп країни-агресора у напрямку Сум. На окупантів працювала колишня медсестра із Сумської області, яку ворог завербував через Телеграм-канали. Їй поставили завдання — встановити координати, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України. Про це 1 серпня повідомила Служба безпеки України.

У спецслужбі вважають, що загарбники планували використати цю інформацію для підготовки «прорирів» лінії фронту. Окупанти шукали «слабкі місця» та «сліпі зони» Сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника.

Для збору інформації жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об'єкти. Зібрані дані, у вигляді фото та відео з відмітками об'єктів на карті, вона передавала куратору через месенджер.

Зловмисницю затримали у той момент, коли вона знімала прикордонний міст для проходу російських ДРГ. Їй вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Затримані загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мобілізований військовослужбовець однієї з бригад Нацгвардії, що дислокується у Запоріжжі, зливав росіянам інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів.