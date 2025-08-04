Пункт пропуску «Гоптівка». Карта:

https://racurs.ua/ua/n208271-armiya-rf-shturmuvala-punkt-propusku-goptivka-na-harkivschyni.html

Ракурс

Російські війська штурмували контрольно-пропускний пункт «Гоптівка» у Харківській області.

Ворожа пропаганда поспішила заявити про захоплення цього КПП. Однак, насправді, ворожі підрозділи українським захисникам вдалося відкинути назад. Про це начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко 4 серпня повідомив у Telegram.

Посадовець поінформував, що штурм справді відбувся, але бійці 58-ї окремої мотопіхотної відбили їхній наступ, знищивши понад 10 окупантів. Решта загарбників втекла назад до росії.

КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України. Дякую 58-й бригаді за оборону кордону! — запевнив Задоренко.

Як відомо, прикордонне село Гоптівка опинилося під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Збройні сили України звільнили цей населений пункт під час Харківського контрнаступу 11 вересня 2022 року силами 130-го батальйону територіальної оборони.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку окупанти пішли в атаку на позиції, які обороняють бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ. Ворог робив ставку на раптовість та швидкість, але зазнав втрат — було уражено танк, знищена БМП й понад 10 мотоциклів. Також захисники ліквідували живу силу противника.