Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На ТОТ планують відключити мобільний інтернет, фото:

росія готує відключення інтернету на ТОТ — СЗР

6 сер 2025, 19:49
999

У тимчасово окупованому Криму російська окупаційна адміністрація почала інформувати місцеве населення про повне відключення мобільного інтернету.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

Формально це пояснюють «безпековими міркуваннями» та «запобіганням кібердиверсій», але насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і світового інформаційного простору, — наголошують у СЗР.

Зазначається, що також фіксуються численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

А в росії лише у липні 2025 року було зафіксовано рекордні 2 тис. 99 випадків відключення інтернету.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів