На ТОТ планують відключити мобільний інтернет, фото:

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У тимчасово окупованому Криму російська окупаційна адміністрація почала інформувати місцеве населення про повне відключення мобільного інтернету.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

Формально це пояснюють «безпековими міркуваннями» та «запобіганням кібердиверсій», але насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і світового інформаційного простору, — наголошують у СЗР.

Зазначається, що також фіксуються численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

А в росії лише у липні 2025 року було зафіксовано рекордні 2 тис. 99 випадків відключення інтернету.