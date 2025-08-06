росія готує відключення інтернету на ТОТ — СЗРhttps://racurs.ua/ua/n208329-rosiya-gotuie-vidkluchennya-internetu-na-tot-szr.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму російська окупаційна адміністрація почала інформувати місцеве населення про повне відключення мобільного інтернету.
Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.
Формально це пояснюють «безпековими міркуваннями» та «запобіганням кібердиверсій», але насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і світового інформаційного простору, — наголошують у СЗР.
Зазначається, що також фіксуються численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.
А в росії лише у липні 2025 року було зафіксовано рекордні 2 тис. 99 випадків відключення інтернету.