ЗМІ опублікували пропозиції США володимиру путіну. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208349-propozyciyi-ssha-putinu-schodo-zakinchennya-viyny-opublikuvaly-zmi.html

Ракурс

Країна-агресор росія отримала від США «дуже вигідну пропозицію» щодо завершення війни в Україні.

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф під час візиту до Москви 6 серпня представив російському диктатору володимиру путіну пропозиції щодо завершення російсько-української війни. Польське медіа Onet опублікувало пропозиції американського лідера Дональда Трампа, які отримав путін.

Зазначається, що пропозиція передбачає:

припинення вогню в Україні, а не мир;

фактичне визнання окупованих росією територій (через відкладення цього питання на 49 або 99 років);

скасування більшості санкцій, накладених на рф, а в перспективі — відновлення енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу і нафти.

Серед пропозицій відсутні гарантії нерозширення НАТО і немає жодних обіцянок про зупинку військової підтримки України.

Тим часом видання New York Times поінформувало, що головні вимоги путіна — не стільки територіальні поступки, скільки відмова України від вступу до НАТО, обмеження її військового потенціалу та повернення України «у сферу впливу Москви». Аналітики заявили, що для кремлівського диктатора ці вимоги важливіші, ніж конкретика того, яку територію зрештою контролює країна-агресор.

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник США Стів Віткофф провів зустріч з російським диктатором володимиром путіним, після якої глава рф запропонував провести зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Зокрема, перемовини можуть відбутися в ОЕА.

Натомість Трамп не лише підтримав цю ініціативу, але й запропонував провести тристоронні переговори з участю путіна та українського президента Володимира Зеленського.

Джерела: New York Times, Onet