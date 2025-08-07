Російський диктатор володимир путін. Фото:

Російський диктатор володимир путін хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом в ОАЕ.

Одним із можливих місць для переговорів президент рф назвав Об'єднані Арабські Емірати, а потенційними організаторами можуть стати «друзі росії», зокрема президент ОАЕ Мухаммед бен Заїд аль Нахайян. Про це пише російське ТАСС.

Один із друзів — це президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Я думаю, що ми вирішимо, але це було б одним із відповідних, цілком вдалих місць, — зазначив він.

Також путін заявив, що нібито «не має нічого проти» проведення зустрічі з Зеленським. Однак, як зазначив диктатор, для таких переговорів «необхідні умови». Що це за умови, глава рф уточняти не став.

Загалом я нічого не маю проти. Це можливо. Але для цього потрібні бути створені певні умови. Втім, для створення таких умови поки далеко, — зазначив він.

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник США Стів Віткофф в росії зустрівся з російським диктатором володимиром путіним. ЗМІ після цієї зустріч поінформували, що глава рф запропонував провести зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Натомість Трамп не лише підтримав цю ініціативу, але й запропонував провести тристоронні переговори з участю путіна та українського президента Володимира Зеленського.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що подібна зустріч залежатиме від конкретного прогресу в напрямку досягнення миру в Україні.