Спецпосланець Віткофф провів дуже продуктивну зустріч з путіним — Трампhttps://racurs.ua/ua/n208331-specposlanec-vitkoff-proviv-duje-produktyvnu-zustrich-z-putinym-tramp.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі TruthSocial прокоментував результати переговорів, які сьогодні, 6 серпня, у Москві провів його спецпосланець Стів Віткофф.
Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом росії володимиром путіним. Було досягнуто значного прогресу! — заявив Трамп.
За словами Трампа, про результати зустрічі він проінформував «деяких європейських союзників».
Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим у найближчі дні та тижні, — додав він.
Віткофф сьогодні провів близько трьох годин на зустрічі з путіним. Згодом агентство Reuters з посиланням на представника Білого дому повідомило, що переговори у Москві «пройшли успішно», водночас додавши, що Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції в п’ятницю, 8 серпня.
Джерело: Дональд Трамп, Reuters