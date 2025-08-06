Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive - GetArchive

https://racurs.ua/ua/n208331-specposlanec-vitkoff-proviv-duje-produktyvnu-zustrich-z-putinym-tramp.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі TruthSocial прокоментував результати переговорів, які сьогодні, 6 серпня, у Москві провів його спецпосланець Стів Віткофф.

Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом росії володимиром путіним. Було досягнуто значного прогресу! — заявив Трамп.

За словами Трампа, про результати зустрічі він проінформував «деяких європейських союзників».

Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим у найближчі дні та тижні, — додав він.

Віткофф сьогодні провів близько трьох годин на зустрічі з путіним. Згодом агентство Reuters з посиланням на представника Білого дому повідомило, що переговори у Москві «пройшли успішно», водночас додавши, що Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції в п’ятницю, 8 серпня.

Джерело: Дональд Трамп, Reuters