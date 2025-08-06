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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Куцурубської громади, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по Куцурубській громаді на Миколаївщини — виникли пожежі (ФОТО, ВІДЕО)

6 сер 2025, 20:12
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Російські загарбники сьогодні, 6 серпня, вдень атакували Куцурубську громаду Миколаївського району Миколаївської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Російські обстріли спричинили такі наслідки:

  • у селі Дмитрівка виникла пожежа сухої трави на відкритій території;
  • у селі Іванівка виникло займання сухої трави та господарчих споруд.

Пожежі ліквідували вогнеборці площами 2000 кв. м, а також 1000 кв. м сухої трави та 42 кв. м господарчих споруд. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Куцурубської громади, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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