Російські загарбники сьогодні, 6 серпня, вдень атакували Куцурубську громаду Миколаївського району Миколаївської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Російські обстріли спричинили такі наслідки:

Пожежі ліквідували вогнеборці площами 2000 кв. м, а також 1000 кв. м сухої трави та 42 кв. м господарчих споруд. Інформація про постраждалих не надходила, — розповіли у відомстві.