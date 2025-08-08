Сирський назвав найефективніші підрозділи Сил безпілотних систем. Фото: СБУ

Українські безпілотники в липні цього року уразили 23,4 тис. російських цілей.

Левова частка уражень припала на FPV-дронів і нічні бомбери, ефективність яких зростає. Головним пріоритетом для українських екіпажів БпЛА є знищення ворожих солдатів та офіцерів. Минулого місяця Сили безпілотних систем перетворили на «вантаж 200» 5 тис. 134 загарбників. Найефективніше працювали «Птахи Мадяра», підрозділ Прикордонної служби «Фенікс» та «Ахіллес». Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський, повідомив Генштаб.

Безпілотні системи стали невід'ємною складовою наших Збройних Сил та, у взаємодії з піхотою і артилерією, запорукою успіху у стримуванні ворога, — наголосив він.

За словами Сирського, планується також розвивати логістичну та бойову складову підрозділів роботизованих наземних комплексів.

Крім того, на нараді звітували щодо реалізації проекту ударних дронів MiddleStrike, які б’ють на відстань 50−120 км, та перспективних, інноваційних проектів безпілотних систем, які розробляються.

Вислухав пропозиції та запити, визначив завдання для нарощування спроможностей безпілотної складової Збройних Сил, — розповів головнокомандувач.

Нагадаємо, нещодавно російська армія намагалася вбити керівництво безпілотних підрозділів Збройних сил України, коли ті зібралися на нараду. На щастя, зробити це окупантам не вдалося.