Військові мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування «Південь» в ніч на сьогодні, 8 серпня, збили 12 ворожих ударних безпілотників типу Shahed.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило повітряне командування «Південь», опублікувавши відповідне відео.
Рашисти сьогодні вночі атакували ударними безпілотниками Одеський район.
Попри ефективну роботу наших сил ППО, є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник Одеська ОВА Олег Кіпер.
Також внаслідок атаки постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло.
Чоловік отримав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно, — додав очільник ОВА.