https://racurs.ua/ua/n208375-boyovu-robotu-po-rosiyskyh-dronah-na-odeschyni-pokazaly-povitryani-syly-video.html

Ракурс

Військові мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування «Південь» в ніч на сьогодні, 8 серпня, збили 12 ворожих ударних безпілотників типу Shahed.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило повітряне командування «Південь», опублікувавши відповідне відео.

Рашисти сьогодні вночі атакували ударними безпілотниками Одеський район.

Попри ефективну роботу наших сил ППО, є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник Одеська ОВА Олег Кіпер.

Також внаслідок атаки постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло.