Рашисти 10 серпня завдали авіаудару по центральному автовокзалу Запоріжжя, фото: ДСНС

У Запоріжжі на місці зруйнованого ударом російської керованої авіабомби центрального автовокзалу облаштують тимчасові каси та пункти обслуговування для пасажирів, щоб забезпечити рух автобусів зі звичної локації.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

З одного боку, цей автовокзал раніше обслуговував здебільшого ту територію, яка наразі окупована. Але також саме з цього автовокзалу відходили рейси до Дніпра, Києва та інших міст України, — зазначив Федоров.

Ми на цьому місці облаштуємо функціонування автовокзалу. Зробимо мобільний пункт для кас зробимо і мобільний пункт для обслуговування пасажирів і таким чином забезпечимо рух саме з цього місця, — додав він.

За словами Федорова, основна будівля автовокзалу зруйнована, але саме місце — перон для автобусів — є функціональним. Також будуть передислоковані ближче до пасажиропотоку, котрий трохи змінять, розташовані біля автовокзалу захисні споруди.

Рашисти вчора, 10 серпня, близько 18.00 вдарили двома керованими авіаційними бомбами по центральному вокзалу та студентській клініці у Запоріжжі. Наразі вже відомо про 21 постраждалого.