Армія рф скинула авіабомби на будинки в Білозерському. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n208416-armiya-rf-skynula-aviabomby-na-budynky-v-bilozerskomu-ie-jertvy-ta-poraneni.html

Ракурс

Російська окупаційна армія атакувала Білозерське в Донецькій області.

Пізно ввечері у понеділок, 11 серпня, загарбники скинули на житловий квартал авіаційні бомби «ФАБ-250» з УМПК. На момент обстрілу в квартирах перебували мирні мешканці. Бомбардування призвело до загибелі 43-річного чоловіка та 34-річної жінки. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила в Telegram.

Поранення дістали семеро осіб — троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак. У них діагностували черепно-мозкові й мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани, забої та контузію.

Російський обстріл пошкодив вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 8 серпня у Костянтинівці на Донеччині загарбники завдали удару FPV-дроном по медиках. Внаслідок атаки одна людина загинула, а ще троє цивільних були поранені.