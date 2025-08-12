Лідери ЄС зробили спільну заяву напередодні зустрічі Трампа і путіна

Лідери ЄС зробили спільну заяву. Фото:

Ракурс

Лідери Євросоюзу зробили спільну заяву напередодні зустрічі Дональда Трампа і володимира путіна.

У заяві йдеться, що український народ повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє, а шлях до миру не може бути визначений без України. Також європейці наголосили, що здатність України захищатися є невід'ємною частиною будь-яких гарантій безпеки. А змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій.

В Європейському Союзі наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну та запроваджуватимуть санкції проти російської федерації.

Європейський Союз наголошує на невід'ємному праві України обирати власну долю та продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС, — йдеться в заяві.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на заяву союзників і наголосив, що питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. І наголосив, що росія повинна відповісти, якщо відмовиться припиняти війну проти України.

Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром. Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять росії вкотре обманути світ, — написав глава держави у Telegram.

Зеленський також знову наголосив, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський та лідери Європи у середу, 13 серпня, матимуть онлайн-розмову із президентом США Дональдом Трампом напередодні його зустрічі із главою рф володимиром путіним.