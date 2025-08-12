Новини
Пияцтво росіян затримало операцію «Павутина», фото: «Православие.ru»

Операцію «Павутина» планували провести раніше, але росіяни місяць пиячили — Малюк

12 сер 2025, 22:37
Спецоперацію «Павутина» в результаті якої 1 червня було уражено 41 літак російської стратегічної авіації, планували реалізувати раніше, але на заваді, зокрема, стало пияцтво росіян.

Про це в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» розповів голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Але одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в «запій», пробачте, зловживали сильно спиртними напоями, — зазначив Малюк. — Потім, 1 травня — «майовка» у них, вони тиждень лежать, їх нема. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав саме по цій причині.

Малюк зазначив, що в «оперативній роботі ніколи не буває все за планом».

Тут завжди є якість 101, 102 і там 105 варіанти, тому, власне, і тут було так само. По суті постійно були якісь казуси, — наголосив він.

Так, під час підготовки операції стався «курйоз» — російський водій випадково помітив дрони у фурі: один з українських агентів під час підготовки, випадково натиснув кнопку, після чого від’їхав дах модульного будиночка.

Дрони були заховані у дахах мисливських будиночків, фото: СБУ

Проте росіянина вдалося переконати, що оскільки будиночки мисливські, то це спеціальні розвідувальні дрони, які пильнують популяцію тварин, а також вираховують браконьєрів.

За словами Малюка, легенда спрацювала, оскільки водію було приблизно 63 роки і він з гаджетами на «ви». Крім того, водію «зверху» додали щедру винагороду.

Плюс тут якраз зіграло нам в позитив те, що самі дрони… Бойова частина знаходиться в корпусі самого дрона. Тобто, на ньому немає окремої бойової частини прикріпленої, — наголосив Малюк. — Якби він виглядав так, то той водій подумав би — «щось тут не так», і можливо зателефонував би до місцевого управління ФСБ. Тому, власне, все спрацювало правильно.

Джерело: «Ми Україна»


