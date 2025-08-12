Пияцтво росіян затримало операцію «Павутина», фото: «Православие.ru»

Ракурс

Спецоперацію «Павутина» в результаті якої 1 червня було уражено 41 літак російської стратегічної авіації, планували реалізувати раніше, але на заваді, зокрема, стало пияцтво росіян.

Про це в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» розповів голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Але одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в «запій», пробачте, зловживали сильно спиртними напоями, — зазначив Малюк. — Потім, 1 травня — «майовка» у них, вони тиждень лежать, їх нема. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав саме по цій причині.

Малюк зазначив, що в «оперативній роботі ніколи не буває все за планом».

Тут завжди є якість 101, 102 і там 105 варіанти, тому, власне, і тут було так само. По суті постійно були якісь казуси, — наголосив він.

Так, під час підготовки операції стався «курйоз» — російський водій випадково помітив дрони у фурі: один з українських агентів під час підготовки, випадково натиснув кнопку, після чого від’їхав дах модульного будиночка.

Проте росіянина вдалося переконати, що оскільки будиночки мисливські, то це спеціальні розвідувальні дрони, які пильнують популяцію тварин, а також вираховують браконьєрів.

За словами Малюка, легенда спрацювала, оскільки водію було приблизно 63 роки і він з гаджетами на «ви». Крім того, водію «зверху» додали щедру винагороду.

Плюс тут якраз зіграло нам в позитив те, що самі дрони… Бойова частина знаходиться в корпусі самого дрона. Тобто, на ньому немає окремої бойової частини прикріпленої, — наголосив Малюк. — Якби він виглядав так, то той водій подумав би — «щось тут не так», і можливо зателефонував би до місцевого управління ФСБ. Тому, власне, все спрацювало правильно.

Джерело: «Ми Україна»