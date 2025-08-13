ДБР перевіряє рішення про призначення інвалідності, інфографіка: ДБР

https://racurs.ua/ua/n208451-skasovano-ponad-800-rishen-msek-pro-invalidnist-pravoohoronciv-ta-pracivnykiv-derjorganiv-dbr.html

Ракурс

Скасовано вже понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію указом президента № 732/2024.

Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій, — розповіли у ДБР.

Наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців. Вже розглянуто майже 2 тис. справ:

з них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані; у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності; майже 100 посадовців викликано на дообстеження.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою оформлення відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.

Найбільша кількість справ щодо посадовців, яким скасовано інвалідність припадає на: