ДБР перевіряє рішення про призначення інвалідності, інфографіка: ДБР
Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність правоохоронців та працівників держорганів — ДБР
Скасовано вже понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію указом президента № 732/2024.
Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій, — розповіли у ДБР.
Наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців. Вже розглянуто майже 2 тис. справ:
- з них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані;
- у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності;
- майже 100 посадовців викликано на дообстеження.
За словами директора ДБР Олексія Сухачова, зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою оформлення відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.
Найбільша кількість справ щодо посадовців, яким скасовано інвалідність припадає на:
- Державна митна служба України — скасовано 244 рішення із 587 розглянутих;
- Державна податкова служба України — скасовано 161 рішення із 423 розглянутих;
- працівників органів прокуратури — скасовано 162 рішень із 336 розглянутих;
- Державна міграційна служба — скасовано 28 рішень із 70 розглянутих;
- Національна поліція України — скасовано 16 рішень із 78 розглянутих.