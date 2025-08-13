Новини
ДБР перевіряє рішення про призначення інвалідності, інфографіка: ДБР

Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність правоохоронців та працівників держорганів — ДБР

13 сер 2025, 14:52
999

Скасовано вже понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію указом президента № 732/2024.

Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій, — розповіли у ДБР.

Наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців. Вже розглянуто майже 2 тис. справ:

  1. з них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані;
  2. у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності;
  3. майже 100 посадовців викликано на дообстеження.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою оформлення відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.

Найбільша кількість справ щодо посадовців, яким скасовано інвалідність припадає на:

  • Державна митна служба України — скасовано 244 рішення із 587 розглянутих;
  • Державна податкова служба України — скасовано 161 рішення із 423 розглянутих;
  • працівників органів прокуратури — скасовано 162 рішень із 336 розглянутих;
  • Державна міграційна служба — скасовано 28 рішень із 70 розглянутих;
  • Національна поліція України — скасовано 16 рішень із 78 розглянутих.

