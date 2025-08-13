Новини
Україна має п’ять основних вимог для завершення війни з росією. Фото: Радіо Свобода

Україна визначила п’ять ключових вимог для завершення війни з рф — Politico

13 сер 2025, 16:52
Київ вже визначив основні стратегічні інтереси України, які планує захищати в будь-яких переговорах з Москвою.

Є п’ять основних вимог, без виконання яких про мирну угоду з російської федерацією не може бути й мови. Зокрема, серед цих вимог стійке перемир’я та виплата компенсацій за завдані збитки. Про це пише видання Politico.

Серед головних вимог України:

  • Тривале припинення вогню перед будь-якими обмінами територій. Наразі Київ не готовий віддавати рф окуповані українські території.
  • Компенсація збитків. Країна-агресор повинна виплатити Україні сотні мільярдів доларів за руйнування.
  • Гарантії безпеки — членство в НАТО та Європейському Союзі.
  • Повернення депортованих українських дітей та полонених.
  • Збереження західних санкцій проти російської федерації.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 15 серпня на Алясці зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним. А сьогодні, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із лідерами Європи проведуть онлайн-розмову Трампом, щоб визначити «червоні лінії».

Джерело: Politico

Джерело: Ракурс


