У Ростові-на-Дону дрон врізався в багатоповерхівку. Фото: соцмережі

У російському Ростові дрон врізався в багатоповерхівку —13 поранених (ФОТО)

14 сер 2025, 11:56
Вибух в центрі Ростова-на-Дону пролунав у четвер, 14 серпня.

У житловий багатоповерховий будинок врізався безпілотник. Ракетну небезпеку в місті оголосили вже після вибуху. Росіяни вже заявили, що в цій атаці буцімто винна Україна. За інформацією окупантів, дрон нібито має назву «Аеропракт — Летюча лисиця». Про це повідомили російські Telegram-канали.

Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що наразі відомо про 13 постраждалих. Щонайменше двох з них вже госпіталізували. З пошкодженого будинку евакуювали 50 осіб.

Ймовірно, причиною влучання дрона в будинок стала робота російських систем радіоелектронної боротьби.

У Ростові-на-Дону дрон врізався в багатоповерхівку. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 14 серпня ударний дрон вдарив по будівлі уряду Бєлгородської області рф й пошкодив фасад та вікна. Також у місті винили пожежі, зокрема, горіли автомобілі. Місцева влада заявила про трьох постраждалих.

