В Україні можуть спростити виїзд для чоловіків віком до 22 років, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n208497-vyyizd-cholovikiv-do-22-rokiv-bude-dozvoleno-bez-obmejen-nardep.html

Ракурс

Виїзд з України для чоловіків віком до 22 років будо дозволено без жодних обмежень.

Про це сьогодні, 15 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Тобто, як зараз діти виїжджають до 18, так само буде і до 22, — зазначив Гончаренко.

Але знову ж таки: чому так пізно? Якщо б зробили це весною, то дуже багато хлопчиків залишились б в Україні і вступили б до українських університетів, а не виїжджали за кордон в 17 років. І взагалі, треба відкривати кордони для всіх, — додав він.

За інформацією видання Forbes Ukraine, відповідне рішення можуть підготувати вже наступного тижня.

Нагадаємо, 12 серпня під час «Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!» президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. Згодом з’явилася інформація, що дозвіл на виїзд буде дозволено лише студентам, які мають запрошення та учнівську візу.

Джерело: Олексій Гончаренко, Forbes Ukraine