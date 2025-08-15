Покровськ повністю очистили від російських ДРГ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n208516-pokrovsk-povnistu-ochystyly-vid-rosiyskyh-drg-komanduvannya-video.html

Ракурс

Покровськ у Донецькій області очищене від ворожих ДРГ.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів зачистили місто від російських диверсійно-розвідувальних груп та одиночних окупантів. Наразі в Покровську працюють українські військові, а місцеві жителі — переміщаються. Про це сьомий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ 15 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що пересування по самому місту суттєво обмежене, але потрапити в Покровськ можливо.

Також десантники показали на відео, як виглядає сьогодні місто.

Нагадаємо, 15 серпня президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські військові мають успіхи на Покровському напрямку. Зокрема, дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля.