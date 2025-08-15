Снайпер ЗСУ ліквідував двох окупантів. Фото:

Снайпер Сил оборони України новий світовий рекорд з дальності ураження цілі.

Снайпер зі складу зведеного підрозділу снайперів «Привид» на Покровсько-Мирноградському напрямку з відстані 4 км вбив двох російських окупантів. Рекордний постріл був здійснений 14 серпня цього року. Прицілювання відбувалося за допомогою штучного інтелекту під коригуванням комплексу БпЛА з гвинтівки калібру 14,5 мм Alligator. Про це Юрій Бутусов повідомив у Telegram.

Неймовірна влучність і оновлення світового рекорду з дальності ураження! Український снайпер ліквідував двох російських військовослужбовців з відстані 4 тис. метрів. Куля пройшла у вікно, за яким були окупанти (лівіше від труби), — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Привиди» за рік вже знищили майже 1 тис. загарбників.

За інформацією «Мілітарного», Alligator — це українська багатозарядна великокаліберна антиматеріальна гвинтівка ручного заряджання. Вона була прийнята на озброєння наприкінці 2020 року. Ефективна дальність її пострілу становить до 2 км, але куля може летіти аж на 7 км. На відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту.

Нагадаємо, снайпер Державної прикордонної служби України в бою з росіянами показав надпотужну стійкість та витримку, бо 11 годин пролежав у засідці, щоб ліквідувати ворожого офіцера.

Джерело: «Мілітарний»