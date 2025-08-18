Держбюджет-2026 враховуватиме продовження війни

https://racurs.ua/ua/n208538-proekt-derjbudjetu-2026-formuvatymut-z-rozrahunku-na-prodovjennya-viyny-minfin.html

Ракурс

Проект державного бюджету України на 2026 рік буде сформовано на основі альтернативного макросценарію, що передбачає продовження війни на весь подальший рік.

Про це під час виступу на презентації Програми дій уряду заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Наш базовий макроекономічний сценарій передбачає завершення війни у 2025 році. Альтернативний сценарій — продовження війни у 2026 році, — зазначив він. — На сьогоднішній момент ми маємо бути прагматичними. І тому на весь 26-ий рік ми плануємо продовження бойових дій.

За словами міністра, відповідно передбачено потребу у зовнішньому фінансуванні, яка становить 45 млрд дол. Ці кошти не лише на покриття дефіциту, а й на погашення боргів.

Марченко зауважив, що наразі ця потреба повністю не покрита, однак уже ведуться перемовини з ключовими партнерами — країнами G7 та Євросоюзом.

Я думаю, що разом із нашими ключовими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати, — вважає він.

Джерело: «Укрінформ»