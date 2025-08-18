Дональд Трамп, фото: RawPixel

Президент США Дональд Трамп знову поскаржився на висвітлення у ЗМІ його дипломатичної діяльності.

Про це йдеться у новому дописі Трампа, опублікованому сьогодні, 18 серпня, на його сторінці у соцмережі Truth Social.

Також Трамп вкотре звинуватив у повномасштабній війні росії проти України свого попередника Джо Байдена:

Я врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з яких могла призвести до ядерної катастрофи, а тепер я мушу читати і слухати Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді не мають уявлення про ситуацію, і які розповідають мені про все, що я роблю неправильно у питанні Росії/України, яке є війною Сонного Джо Байдена, а не моєю.

За словами Трампа, він «тут лише для того, щоб зупинити війну, а не продовжувати її», й знову заявив, що її ніколи б не сталося, якби він був в той час президентом.

Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити, — наголосив Трамп. — Вони «ДУРНІ» люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони тільки ускладнюють вирішення поточної катастрофи між росією та Україною.