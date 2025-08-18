Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту (ФОТО, ВІДЕО)

18 сер 2025, 18:43
999

У Харкові до 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту, завданого сьогодні, 18 серпня.

Також відомо про сімох загиблих — серед них двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, — зазначили у відомстві.

Рашисти сьогодні атакували Харків ударними безпілотниками типу «Шахед». Сталися влучання у п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі.

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео, котре показує, що удару по будинку був цілеспрямованим.

Пʼять ворожих «шахедів» заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку, — наголосив він. — Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання.

Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів