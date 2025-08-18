У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208543-u-harkovi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-mistu-foto-video.htmlРакурс
У Харкові до 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту, завданого сьогодні, 18 серпня.
Також відомо про сімох загиблих — серед них двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи тривають, — зазначили у відомстві.
Рашисти сьогодні атакували Харків ударними безпілотниками типу «Шахед». Сталися влучання у п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі.
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео, котре показує, що удару по будинку був цілеспрямованим.
Пʼять ворожих «шахедів» заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку, — наголосив він. — Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання.