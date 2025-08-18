Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС

У Харкові до 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту, завданого сьогодні, 18 серпня.

Також відомо про сімох загиблих — серед них двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, — зазначили у відомстві.

Рашисти сьогодні атакували Харків ударними безпілотниками типу «Шахед». Сталися влучання у п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі.

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео, котре показує, що удару по будинку був цілеспрямованим.