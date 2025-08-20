Рашисти вдарили зі «смерчів» по ринку у Костянтинівці — троє загиблих

Наслідки російських обстрілів Костянтинівки, фото: Донецька ОВА

Ракурс

У місті Костянтинівці на Донеччині щонайменше три людини загинули і чотири поранені внаслідок російських ударів.

Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни запустили по місту 8 ракет зі «Смерчів» — свідомо цілили по ринку, — наголосив він.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

15 торгових павільйонів;

вісім приватних будинків;

гість багатоповерхівок;

крамниця;

дві автівки;

лінія електропередач.