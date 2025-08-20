Новини
Наслідки російських обстрілів Костянтинівки, фото: Донецька ОВА

Рашисти вдарили зі «смерчів» по ринку у Костянтинівці — троє загиблих

20 сер 2025, 17:06
999

У місті Костянтинівці на Донеччині щонайменше три людини загинули і чотири поранені внаслідок російських ударів.

Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни запустили по місту 8 ракет зі «Смерчів» — свідомо цілили по ринку, — наголосив він.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

  • 15 торгових павільйонів;
  • вісім приватних будинків;
  • гість багатоповерхівок;
  • крамниця;
  • дві автівки;
  • лінія електропередач.

Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б’ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних, — додав Філашкін. — Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!

Наслідки російських обстрілів Костянтинівки, фото: Донецька ОВА

Джерело: Ракурс


