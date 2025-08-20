Рашисты ударили из «смерчей» по рынку в Константиновке — трое погибших

Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Донецкая ОВА
У місті Костянтинівці на Донеччині щонайменше три людини загинули і чотири поранені внаслідок російських ударів.
Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни запустили по місту 8 ракет зі «Смерчів» — свідомо цілили по ринку, — наголосив він.
Внаслідок обстрілу пошкоджено:
- 15 торгових павільйонів;
- вісім приватних будинків;
- гість багатоповерхівок;
- крамниця;
- дві автівки;
- лінія електропередач.
Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б’ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних, — додав Філашкін. — Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!