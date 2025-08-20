Рашисты ударили из «смерчей» по рынку в Константиновке — трое погибших

Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Донецкая ОВА

https://racurs.ua/n208595-rashisty-udarili-iz-smerchey-po-rynku-v-konstantinovke-troe-pogibshih.html

Ракурс

У місті Костянтинівці на Донеччині щонайменше три людини загинули і чотири поранені внаслідок російських ударів.

Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни запустили по місту 8 ракет зі «Смерчів» — свідомо цілили по ринку, — наголосив він.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

15 торгових павільйонів;

вісім приватних будинків;

гість багатоповерхівок;

крамниця;

дві автівки;

лінія електропередач.