Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Донецкая ОВА

Рашисты ударили из «смерчей» по рынку в Константиновке — трое погибших

20 авг 2025, 17:06
У місті Костянтинівці на Донеччині щонайменше три людини загинули і чотири поранені внаслідок російських ударів.

Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни запустили по місту 8 ракет зі «Смерчів» — свідомо цілили по ринку, — наголосив він.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

  • 15 торгових павільйонів;
  • вісім приватних будинків;
  • гість багатоповерхівок;
  • крамниця;
  • дві автівки;
  • лінія електропередач.

Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б’ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних, — додав Філашкін. — Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!

Наслідки російських обстрілів Костянтинівки, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


