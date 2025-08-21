Рада ухвалила два закони для запуску Defence City. Фото:

Верховна Рада ухвалила два законопроекти для запуску Defence City.

У четвер, 21 серпня, парламент підтримав проекти законів № 13420 та № 13421 260 та 259 голосами відповідно. Defence City передбачає запровадження спеціального режиму оподаткування та регулювання, який має підтримати українських виробників зброї. Про це нардеп «Голосу» Ярослав Железняк та «Слуги народу» Данило Гетманцев повідомили в Telegram.

Ці проекти законів передбачають, що податкові пільги діятимуть до 1 січня 2036 року. Виробникам озброєння не потрібно буде платити податок на прибуток, якщо компанія реінвестує зароблені гроші в розвиток. Також вони звільняються від земельний, екологічного податків, а також податку на нерухомість.

Як відомо, Defence City — це спеціальний режим оподаткування та регулювання, який має на меті підтримати українських виробників зброї. Майбутніх резидентів Defence City включать до спеціального переліку підприємств оборонно-промислового комплексу. Ці заводи та фірми отримають податкові пільги й зможуть релокувати своє виробництво за спрощеною процедурою.

Також ці підприємства отримають право на експорт продукції. Інформація про них зникне з публічних реєстрів, щоб убезпечити від російських атак.

Однак у суспільстві цей проект закону викликав суперечки та обурення, бо раніше журналісти виявили багато випадків корупції та порушень при закупівлях зброї та інших виробів ОПК.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада голосами 229 народних обранців ухвалила зміни до Держбюджету, який стосується переважно невійськових видатків.

Серед основних статей, на які пропонувалося збільшити видатки, 25,5 млрд грн планують спрямувати на поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки «Укрзалізниці».