Нова бригада з’явилася у складі ДШВ. Фото: ДШВ у Facebook

https://racurs.ua/ua/n208625-nova-brygada-z-yavylasya-u-skladi-desantno-shturmovyh-viysk-zsu.html

Ракурс

Десантно-штурмові війська ЗСУ поповнилися новою бригадою.

Так, 147-ма артилерійська бригада буде в складі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Підрозділ отримає сучасні західні далекобійні артилерійські системи, які дозволять вражати цілі з точністю до метра. Також у бригаді діятимуть розрахунки БпЛА та інші бойові одиниці. Про це повідомили в Командуванні Десантно-штурмових військ.

Командувати 147-ю ОАБр буде полковник Віктор Довгаль. Цей бойовий офіцер воює проти росіян з 2014 року, є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Упродовж 2024−2025 років керував артилерією у 46-й окремій аеромобільній бригаді.

Зазначається, що у лавах нової частини служать десантники, які «пройшли крізь війну, загартовані боями та готові до нових викликів». Гасло нової бригади: «Вогнем нескорених — за волю української нації!».

Нагадаємо, у ЗСУ створили угруповання Сил безпілотних систем, яке об'єднало всі військові частини СБС та Лінії дронів. Тепер підрозділи вперше діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА.