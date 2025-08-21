Російський дрон вдарив по сільському подвір’ї. Фото: ДСНС

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти України.

Сьогодні, 21 серпня, загарбники вдарили по селу в Корюківській громаді Чернігівської області. Росіяни спрямували ударний безпілотник на звичайне подвір’я, де перебували цивільні. Про це керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Удар дрона призвів до поранення 66-річна мешканки села та її 46-річної знайомої, яка в той момент була в гостях. Обидві дістали численні поранення і травми та були госпіталізовані.

Медики поінформували, що одна з поранених перебуває в лікарні, її стан середньої тяжкості. А інша жінка у вкрай важкому стані, за її життя борються лікарі.

Нагадаємо, 20 серпня російські солдати запустили по місту Костянтинівка вісім ракет зі «Смерчів». Внаслідок обстрілу щонайменше троє осіб загинули і четверо дістали поранення. Обстріл пошкодив торгові павільйони, приватні будинки, багатоповерхівки, крамницю та автомобілі.