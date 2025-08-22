Новини
Росіяни атакували FPV-дронами селище на Харківщині. Фото:

Окупанти вдарили дронами по хатах у селищі на Харківщині, є загиблий та поранені

22 сер 2025, 10:25
Російська армія продовжує руйнувати населені пункти Харківщини.

Вранці у п’ятницю, 22 серпня, окупанти спрямували FPV-дрони по селищу Курганне Купʼянського району. Ворог бив по приватному житловому сектору, внаслідок атак спалахнули пожежі. Пошкоджено будинки й господарчі споруди. Про це Харківська обласна прокуратура повідомили в Telegram.

Внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік. Поранення та гостру реакцію на стрес дістали троє жінок у віці 53, 60 та 62 роки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України. Прокурори та слідчі поліції документують злочини, які в Україні вчинили російські окупанти.

Окупанти вдарили дроном по хатах. Фото: прокуратура

Нагадаємо, 21 серпня російські солдати вдарили по селу в Корюківській громаді Чернігівської області — спрямували ударний дрон на звичайне подвір’я, де перебували цивільні. Обстріл призвів до поранення двох жінок, одна з них у важкому стані.

Джерело: Ракурс


