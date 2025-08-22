Морський дрон ГУР ліквідував елітних групу водолазів РФ у Новоросійську. Фото:

Морський дрон ГУР вибухнув у бухті Новоросійска й знищив еліту російську флоту.

Під час операції української воєнної розвідки у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійска, де зберігаються залишки кораблів Чорноморського флоту Росії. Через дію засобів РЕБ надводний безпілотник втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило в Telegram.

Згодом місцеве командування наказало підняти цей дрон на дослідження. На завдання постали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників російських ВМС.

Ці бійці входили до складу «ПДСС» (подводные диверсионные силы и средства) — підрозділу висококваліфікованих водолазів-розвідників. На підготовку цих фахівців Москва витрачає чималі гроші та час, а також забезпечує найкращим оснащенням.

Український дрон здетонував тоді, коли російські специ здійснювали з ним свої маніпуляції. Внаслідок вибух всі п’ятеро російських підводників загинули.

Серед особового складу російського флоту, який базується у новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим «мʼясним» наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи, — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, 6 липня українські надводні дрони та безпілотники атакували базу Чорноморського флоту росії у Новоросійську. Атака велася одночасно з води та повітря, а в місті упродовж кількох годин лунала сирена повітряної тривоги й працювала протиповітряна оборона.