Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Вадим Філашкін

https://racurs.ua/ua/n208653-rashysty-vdaryly-po-pryvatnomu-sektoru-kramatorska-troie-poranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 22 серпня, завдали ударів по приватному сектору міста Краматорська на Донеччині — пролунали близько 10 вибухів.

В результаті було поранено трьох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення, — розповів він. — Пошкоджено численні будинки — остаточні наслідки встановлюємо.