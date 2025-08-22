Новини
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Вадим Філашкін

Рашисти вдарили по приватному сектору Краматорська — троє поранених (ФОТО)

22 сер 2025, 19:29
Російські загарбники сьогодні, 22 серпня, завдали ударів по приватному сектору міста Краматорська на Донеччині — пролунали близько 10 вибухів.

В результаті було поранено трьох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення, — розповів він. — Пошкоджено численні будинки — остаточні наслідки встановлюємо.

На Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь своєчасно! — наголосив Філашкін.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Вадим Філашкін

Читайте також: Росіяни закидали Костянтинівку авіабомбами — багато руйнувань (ФОТО)

Джерело: Ракурс


