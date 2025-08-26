На Харківщині викрили співробітницю моргу, яка обкрадала загиблих, фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині викрито співробітницю моргу, яка обкрадала загиблих українських воїнів.

Про це сьогодні, 26 серпня, повідомляє прес-служба прокуратури Харківщини.

Розслідування розпочалося після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці, — розповіли в прокуратурі.

Слідство встановило, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи». Вона систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів:

викрадала мобільні телефони, ланцюжки, обручки тощо;

деякі кільця зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців;

надалі ці речі жінка здавала до ломбардів в обмін на готівку.

Співробітниця моргу діяла з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх вчинків. Її дії не лише порушували закон, а й грубо зневажали моральні норми та традиції шанобливого ставлення до померлих, — наголошують у прокуратурі.

Під час обшуку правоохоронці вилучили велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів.

Жінці повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 185 та ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу).

Прокурори у суді клопотатимуть про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, встановлюються інші потерпілі та перевіряється причетність інших працівників моргу до скоєних злочинів.