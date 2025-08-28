Росія здійснила масштабний обстріл Києва. Фото:

Армія Росії здійснила масовану комбіновану повітряну атаку на Київ.

У ніч на 28 серпня столицю атакували російські дрони-камікадзе та ракети. Наразі відомо про вісьмох загиблих. Серед них — двоє дітей. Постраждали 38 осіб. Довелося госпіталізувати 30 постраждалих, а чотирьом допомогу надали на місці. Про це президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справа Ігор Клименко та міський голова Києва Віталій Кличко повідомили у Telegram.

Наразі на місці обстрілів та падінь уламків тривають рятувально-пошукові операції і оперативна обстановка динамічно змінюється. До гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС.

Мер поінформував, що наслідки російського обстрілу зафіксовані у шести районах. Зокрема, в Дарницькому районі пошкоджено житлові будинки, зокрема руйнування в 5-поверхівці з першого по пʼятий поверхи. Також уламки дронів впали на дах 9-поверхового житлового будинку й спричинили пожежу.

У Дарницькому районі через падіння уламків загорілася триповерхова офісна будівля. Також горіли 25-поверховий та 9-поверховий будинки.

Житловий будинок горів у Шевченківському районі. Крім того, там пошкоджена нежитлова забудова, навчальний заклад та офісна будівля.

У Святошинському районі у двір 9-поверхового житлового будинку впав БпЛА, але без пошкоджень. А в Соломʼянському районі через ворожі уламки виникла пожежа в приватному будинку. Житловий будинок пошкоджено в Голосіївському районі, також уламки падали в Деснянському районі.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що наслідки російської атаки вже зафіксували у понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

У Дарницькому районі було пряме влучання у п’ятиповерховий будинок, його частина знищена. Під завалами шукають людей.

У ДСНС поінформували, що по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1 тис. поліцейських. На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін «Дельта». Рятувальники дістали з-під завалів трьох осіб, але під руїнами ще можуть бути люди.

