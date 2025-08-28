У Києві до 45 зросла кількість постраждалих. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208749-kilkist-postrajdalyh-u-kyievi-zrosla-do-45-osib-foto.html

Ракурс

У Києві до 45 зросла кількість постраждалих внаслідок російської нічної атаки.

Безперервна атака на столицю тривала понад девʼять годин. Ворожа армія скеровувала ракети та БпЛА по житлових будинках, школі, торгових центрах. Були атаковані винятково цивільні цілі. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, а КМВА оновила інформацію про постраждалих.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на зараз відомо про сімох зниклих безвісти внаслідок ракетного удару в будинок у Дарницькому районі. Серед загиблих 14 річна дитина, а ще одна 11-річна дитина перебуває у вкрай важкому стані.

У Київській міській військовій адміністрації поінформували, що в Дарницькому (вул. Бориспільська, 3/3 та Харківське шосе, 56) і в Голосіївському (Жилянська, 79 та вул. Максимовича, 28В) районах для допомоги постраждалим розгорнуто штаби. Там можна зафіксувати подію, подати заяву, отримати первинну консультацію та необхідну допомогу й дізнатися про подальші кроки для отримання допомог.

Внаслідок нічних обстрілів у столиці виникли пожежі, і над містом утворився смог. У КМВА рекомендують містянам зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці й пити більше води.

Тим часом у Патрульній поліції Києва поінформували про тимчасове перекриття низки вулиць:

Харківського шосе — від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука;

Вулиці Бориспільської — від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською;

Вулиці Жилянської — від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича;

Вулиці Глибочицький проїзд — від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою.

Водіям рекомендують враховувати ці обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися сигналів дорожніх служб.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російські дрони-камікадзе та ракети били по Києву. Наразі відомо про вісьмох загиблих. На місці обстрілів та падінь уламків тривають рятувально-пошукові операції. До гасіння пожеж залучили авіацію ДСНС.