Наслідки обстрілів. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n208757-obstril-kyieva-u-stolyci-znovu-zrosla-kilkist-zagyblyh-ta-poranenyh.html

Ракурс

Кількість загиблих та поранених, внаслідок нічних ударів по Києву, знову зросла.

Наразі відомо про 15 загиблих. Серед жертв є четверо дітей. Ще 38 осіб постраждали, серед поранених — 10 неповнолітніх. На місцях ліквідації наслідків російських ударів працюють пожежний та евакуаційний роботи. Роботи тривають на п’яти локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook, а також КМВА в Telegram.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував, що під російським обстрілом опинилися не лише цивільні об'єкти, а й дипломатичні установи. Ракетно-дронова атака призвела до пошкодження будівлі місії Європейського Союзу в Україні.

Під час нічної атаки Росія також завдала удару по дипломатах — у прямому порушенні Віденської конвенції. Постраждала місія ЄС в Україні. Це потребує не лише осуду з боку ЄС, а й засудження усього світу. Ми висловлюємо солідарність із нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу, — написав Сибіга у Facebook.

У Києві 29 серпня оголосили Днем жалоби за жертвами масованої атаки на столицю. Як повідомив мер Віталій Кличко, в цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Також будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

В Офісі генерального прокурора розповіли, що за фактом обстрілу Києва слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, безперервна атака на Київ 28 серпня тривала понад девʼять годин. Ворожа армія скеровувала ракети та БпЛА по житлових будинках, школі, торгових центрах в столиці. Окупанти атакували цивільні цілі.