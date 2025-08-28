Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото:

Угорщина заборонила в’їзд командиру ЗСУ після нещодавньої атаки на нафтопровід «Дружба».

Остання атака завдала шкоди насамперед Угорщині та Словаччині, а не РФ. Ремонтні роботи тривали так довго, що угорцям майже довелося використовувати власні стратегічні резерви. Без цього нафтопроводу країна не може повноцінно забезпечувати себе сирою нафтою. Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 28 серпня повідомив у Facebook.

Кожен, хто посягає на нашу енергетичну безпеку або суверенітет, повинен очікувати на відповідні наслідки. У цьому випадку ми забороняємо в’їзд до Угорщини та Шенгенської зони командиру української військової частини, який здійснив цю надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід «Дружба», — йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві зазначили, що будь-які удари по енергетичній інфраструктурі розглядаються як посягання на суверенітет Угорщини, і на такі дії будуть реагувати відповідними заходами.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня оператори 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області РФ, яка є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить холдингу АК «Транснефтепродукт» і який залучений у забезпеченні військово-промислового комплексу Росії.