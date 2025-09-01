Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото:

Затримали підозрюваного у вбивстві Парубія

1 вер 2025, 08:25
999

Затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата й колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Пізно ввечері у неділю, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли президенту Володимиру Зеленському про затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. Наразі тривають необхідні слідчі дії. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Клименка, поліцейські та працівники СБУ показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства правоохоронці вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин — затримали.

Міністр додав, що більше деталей повідомлять згодом.

Нагадаємо, що народного депутата й колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів