Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208802-zatrymaly-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-parubiya.html

Ракурс

Затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата й колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Пізно ввечері у неділю, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли президенту Володимиру Зеленському про затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. Наразі тривають необхідні слідчі дії. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Клименка, поліцейські та працівники СБУ показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства правоохоронці вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин — затримали.

Міністр додав, що більше деталей повідомлять згодом.

Нагадаємо, що народного депутата й колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. На місці вбивства знайшли вісім гільз.