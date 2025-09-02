В окупованому Сіверськодонецьку не завершили ремонт багатоповерхівок, фото: «Картинкоф.клаб»

https://racurs.ua/ua/n208833-u-rosiyany-zakinchylysya-groshi-vydileni-na-remont-budynkiv-siverskodonecka-ova.html

Ракурс

У Сіверськодонецьку, окупованому рашистами у червні 2022 року, зникли кілька підрядників, котрі здійснювали ремонт багатоповерхівок.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

У Сіверськодонецьку зник один із підрядників, залишивши незавершеним ремонт 13 багатоповерхівок. І таких підрядників декілька, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що підрядники кидають будинки у стані, непридатному для проживання — із демонтованим дахом, системою опалення чи водовідведення тощо.

Кажуть, що ці випадки є наслідком невірно розрахованих строків робіт — гроші, що були надані, скінчилися, а додаткове фінансування росіяни не надають, — зазначили в ОВА.

Крім того, окупаційна адміністрація Луганщини офіційно визнала відсутність на місцевих АЗС бензину марок АІ-92 та АІ-95.