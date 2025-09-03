На Волині загинув прикордонник — ДБР розпочало розслідування

Тіло 36-річного прикордонника без ознак життя виявили на Волині, фото: ДБР

На Волині у розташованому неподалік польсько-українського кордону селі Рівне Ковельського району вчора, 2 вересня, близько 11.00 було виявлено тіло 36-річного прикордонника без ознак життя. У руці загиблого знаходилася штатна зброя.

Про це повідомляю прес-служба Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

Після повідомлення на лінію «102» слідчі ДБР спільно з Національною поліцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, — розповіли у ДБР. — Також призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.

Подію попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Наразі слідчі перевіряють усі версії, зокрема ймовірність самогубства. Триває досудове розслідування.