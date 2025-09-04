Новини
Ракурс
Військові можуть отримати засоби РЕБ за е-Бали, інфографіка: Михайло Федоров

Військові вже отримали перші партії РЕБ, замовлені за е-Бали — Федоров

4 вер 2025, 15:28
Перші партії РЕБ, які військові замовили за е-Бали, уже на фронті.

Про це сьогодні, 4 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Військові підрозділи вже активно використовують бали за знищення ворога та обмінюють їх на потрібну техніку в Brave1 Market, — зазначив він. — Перші засоби РЕБ, замовлені в межах оновленої програми Армія дронів. Бонус, уже поставлені на фронт.

За його словами, загальна сума поставленої через DOT-Chain Defence техніки сягнула 500 млн грн.

Федоров зазначив, що нова модель програми реалізована завдяки інтеграції трьох цифрових інструментів:

  • Brave1 Market — тут військові можуть бачити баланс балів, обирати та замовляти техніку від українських виробників;
  • DELTA — захищена цифрова система для авторизації військових;
  • DOT-Chain Defence — завдяки цій системі техніка напряму постачається від виробників у підрозділи.

Уже 95 підрозділів скористалися перевагами нової системи і вже замовили через Brave1 Market понад 30 тисяч FPV-дронів, бомберів та іншої техніки на 2 млрд грн, — наголосив міністр.

Завдяки програмі Армія дронів. Бонус ми даємо можливість підрозділам, що ефективно знищують ворога, отримувати дрони та іншу техніку додатково до централізованого постачання. І нова модель програми забезпечує можливість військовим обрати саме ті засоби, які їм потрібні, та швидкий і прозорий трек їх доставки на фронт, — додав він.

Джерело: Ракурс


