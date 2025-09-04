Военные могут получить средства РЭБ за е-баллы, инфографика: Михаил Федоров

Про це сьогодні, 4 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Військові підрозділи вже активно використовують бали за знищення ворога та обмінюють їх на потрібну техніку в Brave1 Market, — зазначив він. — Перші засоби РЕБ, замовлені в межах оновленої програми Армія дронів. Бонус, уже поставлені на фронт.

За його словами, загальна сума поставленої через DOT-Chain Defence техніки сягнула 500 млн грн.

Федоров зазначив, що нова модель програми реалізована завдяки інтеграції трьох цифрових інструментів:

Brave1 Market — тут військові можуть бачити баланс балів, обирати та замовляти техніку від українських виробників;

DELTA — захищена цифрова система для авторизації військових;

DOT-Chain Defence — завдяки цій системі техніка напряму постачається від виробників у підрозділи.

Уже 95 підрозділів скористалися перевагами нової системи і вже замовили через Brave1 Market понад 30 тисяч FPV-дронів, бомберів та іншої техніки на 2 млрд грн, — наголосив міністр.