Военные уже получили первые партии РЭБ, заказанные за е-балы — Федоровhttps://racurs.ua/n208897-voennye-uje-poluchili-pervye-partii-reb-zakazannye-za-e-baly-fedorov.htmlРакурс
Перші партії РЕБ, які військові замовили за е-Бали, уже на фронті.
Про це сьогодні, 4 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Військові підрозділи вже активно використовують бали за знищення ворога та обмінюють їх на потрібну техніку в Brave1 Market, — зазначив він. — Перші засоби РЕБ, замовлені в межах оновленої програми Армія дронів. Бонус, уже поставлені на фронт.
За його словами, загальна сума поставленої через DOT-Chain Defence техніки сягнула 500 млн грн.
Федоров зазначив, що нова модель програми реалізована завдяки інтеграції трьох цифрових інструментів:
- Brave1 Market — тут військові можуть бачити баланс балів, обирати та замовляти техніку від українських виробників;
- DELTA — захищена цифрова система для авторизації військових;
- DOT-Chain Defence — завдяки цій системі техніка напряму постачається від виробників у підрозділи.
Уже 95 підрозділів скористалися перевагами нової системи і вже замовили через Brave1 Market понад 30 тисяч FPV-дронів, бомберів та іншої техніки на 2 млрд грн, — наголосив міністр.
Завдяки програмі Армія дронів. Бонус ми даємо можливість підрозділам, що ефективно знищують ворога, отримувати дрони та іншу техніку додатково до централізованого постачання. І нова модель програми забезпечує можливість військовим обрати саме ті засоби, які їм потрібні, та швидкий і прозорий трек їх доставки на фронт, — додав він.