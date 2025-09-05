Десятки «шахедів» атакували Дніпропетровщину. Фото: ДСНС

Дніпропетровщина зазнала масованої атаки російських безпілотників.

Вночі у п’ятницю, 5 вересня, окупанти спрямували на область десятки дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона змогла збити 15 ворожих БпЛА, але були й влучання. Окупанти поцілили по підприємству у Дніпрі. Там виникли пожежі. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

А FPV-дроном росіяни атакували Нікопольщину, а саме — Покровську громаду. На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.

Telegram-канали пишуть, що по вулицях Дніпра їздить автомобіль з гучномовцем, де попереджають про хімічне забруднення та закликають закривати вікна.

У ДСНС заявили, що на ураженому підприємстві виникла пожежа, але її вже ліквідували.

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль.