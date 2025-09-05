СБУ затримала топ-податківця, який створив конвертцентр з обігом у 1,5 млрд грн. Фото:

Колишній топ-податківець створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд грн.

У столиці СБУ та прокуратура ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023−2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з державного бюджету. Організатором оборудки виявився екс-заступник голови Державної фіскальної служби України. Про це повідомив прес-центр СБ України.

З’ясувалося, що він під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». До своєї схеми він залучив чотирьох спільників.

Розслідування встановило, що серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися вкрасти бюджетні гроші.

Зловмисники намагалися заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, тому створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».

В організатора оборудки та його спільників вже провели обшуки й виявили готівку, яка була одержана злочинним шляхом. П’ятьох фігурантів вже затримали. Очікується, що їм повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

