У серпні 2025 року Департамент активних дій ГУР МО України провів операцію в Чорному морі, в ході якої було знищено низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 5 вересня, опублікувала прес-служба ГУР.

Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії, — вказано в описі відео.

Зазначається, що в результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:

катер типу БЛ-680;

РЛС «Гарпун-Б»;

РЕБ «Гроза».