Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час спецоперації ГУР у Чорному морі, скріншот відео

Бійці ГУР з катерів у морі вразили дронами низку цілей окупантів (ВІДЕО)

5 вер 2025, 15:45
999

У серпні 2025 року Департамент активних дій ГУР МО України провів операцію в Чорному морі, в ході якої було знищено низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 5 вересня, опублікувала прес-служба ГУР.

Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії, — вказано в описі відео.

Зазначається, що в результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:

  • катер типу БЛ-680;
  • РЛС «Гарпун-Б»;
  • РЕБ «Гроза».

Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу, — додали у ГУР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів