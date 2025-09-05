Ракурсhttps://racurs.ua/
У серпні 2025 року Департамент активних дій ГУР МО України провів операцію в Чорному морі, в ході якої було знищено низку ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 5 вересня, опублікувала прес-служба ГУР.
Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії, — вказано в описі відео.
Зазначається, що в результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:
- катер типу БЛ-680;
- РЛС «Гарпун-Б»;
- РЕБ «Гроза».
Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу, — додали у ГУР.