Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки цілей у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили Рязанський НПЗ та низку інших об'єктів РФ — Генштаб

5 вер 2025, 16:13
Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів рф і задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

Крім того:

  • підрозділи ССО завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузькій області рф. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління;
  • підрозділи СБУ успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БПЛА російських військ у районі тимчасово окупованого Луганська. В результаті на об'єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


