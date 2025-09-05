Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки цілей у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів рф і задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

Крім того:

підрозділи ССО завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузькій області рф. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління;

підрозділи СБУ успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БПЛА російських військ у районі тимчасово окупованого Луганська. В результаті на об'єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.