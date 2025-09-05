Силы обороны поразили Рязанский НПЗ и ряд других объектов РФ — Генштабhttps://racurs.ua/n208925-sily-oborony-porazili-ryazanskiy-npz-i-ryad-drugih-obektov-rf-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік, — розповіли у Генштабі.
Зазначається, що Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів рф і задіяний у забезпеченні окупаційної армії.
Крім того:
- підрозділи ССО завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 «Тріумф» у Калузькій області рф. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління;
- підрозділи СБУ успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БПЛА російських військ у районі тимчасово окупованого Луганська. В результаті на об'єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголошують у Генштабі.