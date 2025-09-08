Петер Сіярто зустрінеться з Андрієм Сибігою. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208962-siyarto-zustrinetsya-z-sybigou-v-ugorschyni.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто найближчими днями проведе переговори з українським колегою Андрієм Сибігою.

Зустріч очільників українського та угорського зовнішньополітичних відомств очікується на цьому тижні, між 8 та 14 вересня. Сибіга та Сіярто говоритимуть в Будапешті про угорсько-українські відносини. Про це глава МЗС Угорщини повідомив у соцмережах.

Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м’яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті, — йдеться у повідомленні.

Також Сіярто заперечив повідомлення ЗМІ про атаку ЗСУ на нафтопровід «Дружба» й уточнив, що українські військові атакували продуктопровід між Росією та Білоруссю, який транспортує нафтопродукти, а не сиру нафту.

Нагадаємо, 5 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Глава держави заявив, що Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини — якщо вони не російські. Також він наголосив, що Братислава підтримує Україну в русі до Європейського Союзу.