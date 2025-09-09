Новини
Російський гелікоптер порушив повітряний простір Естонії. Фото:

Російський гелікоптер порушив повітряний простір Естонії

9 вер 2025, 10:23
Російський гелікоптер залетів до Естонії.

У понеділок, 7 вересня, російський гелікоптер Мі-8 вже втретє з початку року порушив естонський повітряний простір. Його зафіксували у районі острова Вайндлоо, а у вертольота не було чіткого плану польоту. Про це повідомило ERR із посиланням на прес-службу Генерального штабу Сил оборони Естонії.

Вказується, що російська повітряна машина перебувала на території Естонії майже 4 хв.

Міністерство закордонних справ Естонії вже вручило ноту протесту повіреному в справах посольства РФ у країні.

Нагадаємо, 7 вересня у Польщі на кордоні з Білоруссю впав безпілотник, який порушив повітряний простір країни. В Окружній прокуратурі в Любліні повідомили, що це, ймовірно, був неозброєний безпілотник. На ньому був напис на кирилиці.

Дрон знайшли на кукурудзяному полі у селі Полатичі Люблінського воєводства за 300 м від прикордонного переходу Тереспіль — Берестя. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Джерело: ERR

Джерело: Ракурс


