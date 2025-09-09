РФ завдала авіаудару по селищу Ярова на Донеччині. Фото:

Російська армія сьогодні одним ударом вбила десятки цивільних на Донбасі.

У середу, 9 вересня, загарбники вдарили по селищу Ярова в Донецькій області. Ворожий літак скинув авіабомбу на місце, де селяни отримували пенсії. Загинула щонайменше одна людина, ще стільки ж дістали поранення. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Наразі на місці події працюють рятувальники, медики, поліція та місцева влада. Встановлюються точні наслідки цього злочину росіян.

Президент Володимир Зеленський вже закликав США, Європу та країн G20 відреагувати на цей обстріл.

Такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу. Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним, — написав глава держави в соцмережах.

Увага! На відео чутливі кадри!

Нагадаємо, 4 вересня російська балістична ракета влучила поблизу блокпоста на в’їзді до населеного пункту Новоселівка на Чернігівщині. Удар припав по співробітниках гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування місцевості. Загинули двоє осіб, а п’ятеро дістали поранення.