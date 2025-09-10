Наслідки російської атаки на Львів, фото: Андрій Садовий

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, на Львів летіли близько 60 ворожих шахедів і понад 10 ракет. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Андрій Садовий.

Дякую нашим силам ППО за те, що не допустили біди. Немає жертв, немає руйнувань житлового фонду. Є потрапляння уламків у цивільний склад на Авіаційній. Зараз оцінюємо збитки, — зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Україну атакували загалом 415 БПЛА та 43 ракети різних типів.